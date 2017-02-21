Стало известно имя нового посла Италии в Азербайджане

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Совет министров Италии назначил Аугусто Массари новым послом в Азербайджан, сообщает Report со ссылкой на итальянские СМИ.

А. Массари сменит на этом посту Джанпаоло Кутилло.

А. Массари начал работу в МИД Италии в 1998 году, как карьерный дипломат, успел проработать с двумя министрами, выполнял различные поручения за рубежом. Наряду с этим работал представителем Италии в ряде международных организаций.

До назначения на пост посла в Азербайджане работал в посольстве Италии в Пекине.