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    Стало известно имя нового посла Италии в Азербайджане

    Совет министров Италии назначил Аугусто Массари новым послом в Азербайджан

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Совет министров Италии назначил Аугусто Массари новым послом в Азербайджан, сообщает Report со ссылкой на итальянские СМИ.

    А. Массари сменит на этом посту Джанпаоло Кутилло.

    А. Массари начал работу в МИД Италии в 1998 году, как карьерный дипломат, успел проработать с двумя министрами, выполнял различные поручения за рубежом. Наряду с этим работал представителем Италии в ряде международных организаций.

    До назначения на пост посла в Азербайджане работал в посольстве Италии в Пекине. 

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