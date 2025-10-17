Стала известна дата визита главы МИД Эстонии в Азербайджан

Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Внешняя политика
    17 октября, 2025
    19:19
    Стала известна дата визита министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна в Азербайджан.

    Как сообщил Report завотделом коммуникации Министерства иностранных дел Эстонии Бретти Сарапун, Цахкна посетит Азербайджан 22 октября.

    Сарапун сообщил, что глава МИД Эстонии приедет в Азербайджан с делегацией для укрепления двусторонних отношений, особенно в экономической сфере, а также для выражения поддержки прогрессу в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией после подписания совместной декларации лидерами двух стран в Вашингтоне.

    Estoniya XİN başçısının Azərbaycana səfər edəcəyi tarix məlum olub
    Date of Estonian Foreign Minister's visit to Azerbaijan revealed

