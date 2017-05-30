Стала известна дата проведения заседания Совета глав государств СНГ

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Главы стран-участниц Содружества Независимых Государств соберутся в Сочи 11 октября на заседание Совета для обсуждения актуальных вопросов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

"Учитывая пожелания администраций президентов стран СНГ на заседание Совета глав государств будут вынесены самые важные для наших стран вопросы", - заявил журналистам Сергей Лебедев. Лебедев также отметил, что сегодня на заседании постпредов будут подведены итоги заседания Совета глав правительств СНГ, которое прошло в Казани 26 мая. Исполнительный секретарь СНГ считает, что оно прошло "эффективно, конструктивно, с положительным результатом".

В Минске проходит заседание постоянных представителей стран Содружества, на котором рассмотрят повестку заседаний Совета министров иностранных дел СНГ и Совета глав государств СНГ, проведение которых запланировано на 10 и 11 октября в Сочи соответственно.