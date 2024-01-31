США стремятся содействовать обеспечению прав интеллектуальной собственности в Азербайджане

Соединенные Штаты Америки стремятся содействовать лучшей защите и обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности частного сектора Азербайджана.

Соединенные Штаты Америки стремятся содействовать лучшей защите и обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности частного сектора Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства США в социальной сети "Х".

"Заместитель главы миссии США Хьюго Гевара открыл конференцию по передовому опыту в области интеллектуальной собственности, организованную Программой развития коммерческого права (CLDP) и Американской Торговой палатой в Азербайджане (AmCham Azerbaijan). В своем выступлении замглавы миссии подчеркнул, что США стремятся содействовать лучшей защите и обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности частного сектора Азербайджана и международных компаний, ведущих бизнес в этой стране", - отмечается в публикации.