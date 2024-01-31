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США стремятся содействовать обеспечению прав интеллектуальной собственности в Азербайджане

США стремятся содействовать обеспечению прав интеллектуальной собственности в Азербайджане Соединенные Штаты Америки стремятся содействовать лучшей защите и обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности частного сектора Азербайджана.
Внешняя политика
31 января 2024 г. 14:40
США стремятся содействовать обеспечению прав интеллектуальной собственности в Азербайджане

Соединенные Штаты Америки стремятся содействовать лучшей защите и обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности частного сектора Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства США в социальной сети "Х".

"Заместитель главы миссии США Хьюго Гевара открыл конференцию по передовому опыту в области интеллектуальной собственности, организованную Программой развития коммерческого права (CLDP) и Американской Торговой палатой в Азербайджане (AmCham Azerbaijan). В своем выступлении замглавы миссии подчеркнул, что США стремятся содействовать лучшей защите и обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности частного сектора Азербайджана и международных компаний, ведущих бизнес в этой стране", - отмечается в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Azərbaycanda əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunmasına kömək etməyə çalışır
Версия на английском языке US committed to helping better enforce intellectual property rights in Azerbaijan

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