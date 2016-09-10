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    США приветствуют освобождение в Азербайджане Натига Джафарли

    Мы поддерживаем открытый и публичный диалог накануне референдума 26 сентября по поправкам в конституцию

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри в субботу приветствовал освобождение властями Азербайджана исполнительного секретаря движения Республиканская альтернатива Натига Джафарли.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении госсекретаря.

    "Мы поддерживаем открытый и публичный диалог накануне референдума 26 сентября по поправкам в конституцию", — говорится в заявлении.

    Джафарли был арестован в августе, а накануне суд снял меру пресечения в виде ареста.

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