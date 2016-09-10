США приветствуют освобождение в Азербайджане Натига Джафарли

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри в субботу приветствовал освобождение властями Азербайджана исполнительного секретаря движения Республиканская альтернатива Натига Джафарли.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении госсекретаря.

"Мы поддерживаем открытый и публичный диалог накануне референдума 26 сентября по поправкам в конституцию", — говорится в заявлении.

Джафарли был арестован в августе, а накануне суд снял меру пресечения в виде ареста.