США назвали знаковым последний год в отношениях с Азербайджаном

Последний год стал знаковым для отношений между США и Азербайджаном, ознаменовавшись Вашингтонскими договоренностями и подписанием Хартии о стратегическом партнерстве.

Как передает Report, об этом заявила временная поверенная в делах США в Азербайджане Эми Карлон на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

Дипломат напомнила, что в августе 2025 года президент США Дональд Трамп принял в Белом доме президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В ходе встречи был парафирован документ, открывающий наиболее реальные за последние десятилетия перспективы для установления прочного мира на Южном Кавказе.

"На той встрече также была запущена концепция TRIPP - Маршрута Трампа за международный мир и процветание", - сказала Карлон.

Она отметила, что в феврале 2026 года вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали Хартию о стратегическом партнерстве в Баку.

"В этой хартии определены три ключевых направления: первое - региональная взаимосвязанность, включая энергетику, торговлю и транзит; второе - экономические инвестиции, включая искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру; третье - сотрудничество в сфере безопасности и обороны", - добавила дипломат.