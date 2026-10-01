Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    США назвали знаковым последний год в отношениях с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 09:40
    США назвали знаковым последний год в отношениях с Азербайджаном

    Последний год стал знаковым для отношений между США и Азербайджаном, ознаменовавшись Вашингтонскими договоренностями и подписанием Хартии о стратегическом партнерстве.

    Как передает Report, об этом заявила временная поверенная в делах США в Азербайджане Эми Карлон на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

    Дипломат напомнила, что в августе 2025 года президент США Дональд Трамп принял в Белом доме президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В ходе встречи был парафирован документ, открывающий наиболее реальные за последние десятилетия перспективы для установления прочного мира на Южном Кавказе.

    "На той встрече также была запущена концепция TRIPP - Маршрута Трампа за международный мир и процветание", - сказала Карлон.

    Она отметила, что в феврале 2026 года вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали Хартию о стратегическом партнерстве в Баку.

    "В этой хартии определены три ключевых направления: первое - региональная взаимосвязанность, включая энергетику, торговлю и транзит; второе - экономические инвестиции, включая искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру; третье - сотрудничество в сфере безопасности и обороны", - добавила дипломат.

    Ильхам Алиев Дональд Трамп Джей Ди Вэнс Эми Карлон Маршрут Трампа (TRIPP) Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Региональный форум CAMCA
    Emi Karlon: ABŞ və Azərbaycan arasında əməkdaşlıq son bir ildə yeni mərhələyə qədəm qoyub
    US describes past year in relations with Azerbaijan as landmark
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