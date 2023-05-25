Спикер: Подписание мирного соглашения приведет к миру и стабильности в регионе

В рамках текущего официального визита в Республику Сербия спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 25-го мая встретилась с председателем Народной скупщины Владимиром Орличем.

В рамках текущего официального визита в Республику Сербия спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 25-го мая встретилась с председателем Народной скупщины Владимиром Орличем.

Как передает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, после обмена приветствиями В.Орлич начал с того, что поделился своими от поездки в Азербайджан 16-го числа этого месяца, участия в заседании Милли Меджлиса по случаю 100-летия дальновидного политика и великого государственного деятеля, Общенационального лидера Гейдара Алиева и встречи с Сахибой Гафаровой. Он поздравил руководительницу Милли Меджлиса с высоким уровнем организации юбилейного мероприятия.

Говоря о развитии дружбы и стратегического партнёрства между нашими странами, В.Орлич заметил, что взаимоотношения и взаимные визиты глав двух государств позволили ещё больше продвинуть взаимосвязи, и что такие поездки будут продолжаться и впредь. Обе стороны серьёзно работают над исполнением достигнутых по сию пору договоренностей, добавил В.Орлич.

Наши страны сотрудничают в разных сферах, а также солидарны друг другу в том, что касается суверенитета и территориальной целостности. Идущий на высоком уровне политический диалог стимулирует экономические связи и, кстати говоря, есть прекрасные возможности для продолжения углубления энергосвязей, взаимодействия в сфере экологии и вложения инвестиций.

Относительно перспектив межпарламентских отношений было сказано, что нынешний приезд С.Гафаровой в Сербию – первый визит главы азербайджанского парламента в страну, и, безусловно, обеспечит дальнейшее углубление взаимоотношений.

Меморандум о межпарламентском взаимопонимании, который предстоит подписать между Народной Скупщиной и Милли Меджлисом в ходе визита, поднимет наши межпарламентские связи на новый уровень. При этом г-н Орлич подчеркнул важность деятельности групп дружбы и взаимных визитов для развития межпарламентского сотрудничества.

Председатель Милли меджлиса Сахиба Гафарова поблагодарила сербского коллегу за оказанное гостеприимство, а также вновь выразила признательность за участие 16-го мая в специальном заседании Милли Меджлиса по поводу 100-летия Общенационального лидера Гейдара Алиева, и за произнесённую на нём интересную речь.

С.Гафарова отметила удовлетворение, которое вызывают дружба и стратегическое партнёрство двух государств. Как говорил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Сербия – один из ближайших друзей Азербайджана в Европе. Дружеские связи между главами двух государств в значительной степени обеспечивают спорое развитие межгосударственных отношений, что видно уже из того, что Президент Ильхам Алиев посетил Сербию в ноябре истёкшего года, а его сербский коллега Александр Вучич побывал в Азербайджане в декабре того же года, и обе поездки увенчались успехом.

Азербайджан и Сербия неизменно поддерживают друг друга в принципиальных вопросах, делая это как в двустороннем порядке, так и в международных организациях, и всегда демонстрируют солидарность в обоих случаях.

Дружественные отношения двух народов же предоставляют прочную основу для развития межгосударственных отношений. Установка памятника Общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в Белграде, бюста выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли в городе Нови-Сад и памятника замечательному представителю сербскому народа Николе Тесле в Баку - вот проявления почтения наших народов к ценностям друг друга. Сказав это, С.Гафарова также упомянула подписание в марте 2023-го года меморандума о побратимстве между культурной столицей Азербайджана Шушой и Нови-Пазаром.

За истёкший период были взаимные визиты наших парламентских делегаций, а также их совместное участие в международных мероприятиях. А группы дружбы в обеих парламентах служат мостом между законодательными органами. Сотрудничество этих групп и парламентских комитетов сторон может быть задействовано для продолжения укрепления уз между нашими парламентариями.

Кроме того, С.Спикер информировала коллегу о ситуации в нашем регионе по завершению 44-дневной Отечественной войны, о масштабном восстановлении освобожденных от оккупации земель Азербайджана и о том, что за тридцать лет этой оккупации 20 процентов азербайджанской территории наше государство страдало от существующих в мире двойных стандартов. Решения Совбеза ООН в отношении некоторых государств исполняются за несколько часов, в то время как международные резолюции о безусловном прекращении захвата наших территорий вовсе не были реализованы – то есть, пока Азербайджан не сделал это сам в 2020-м году, добившись выполнения соответствующих резолюций Совбеза ООН, как и принципов и норм международного права, восстановив целостность своей территории, а заодно восстановив и ранее попранную историческую справедливость.

Сейчас Азербайджан занят строительством в освобождённых Карабахе и Восточном Зангезуре современных городов и сёл, и уже привёл в действие программу «Большого возвращения» бывших вынужденных переселенцев в родные края.

Азербайджан, хоть и был жертвой оккупации, все-таки делает усилия, чтобы обеспечить долгосрочные мир и стабильность в своём регионе. Армении было предложено подписать мирный договор, например – договор, заключение которого приведет к тем самым региональным миру и стабильности, заметила С.Гафарова.

Собеседники также обсудили другие представляющие обоюдный интерес вопросы, после чего делегацию Милли Меджлиса провели по зданию Народной скупщины, а Сахиба Гафарова оставила запись в памятной книге.