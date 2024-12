Спикер парламента Пакистана выразил соболезнования Азербайджану

Спикер национальной ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садык выразил соболезнования Азербайджану в связи с гибелью граждан при крушении самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report, об этом говорится на странице парламента в социальной сети "Х".

"Глубоко опечален трагическим крушением азербайджанского авиалайнера вблизи Актау, Казахстан. Выражаю искренние соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой и народу Азербайджана в связи с невосполнимой утратой. Мы от всей души сочувствуем скорбящим семьям и молимся за скорейшее выздоровление раненых. Правительство и народ Пакистана стоят рядом с Азербайджаном в это скорбное время", - говорится в заявлении спикера.