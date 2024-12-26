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Спикер парламента Пакистана выразил соболезнования Азербайджану

Спикер парламента Пакистана выразил соболезнования Азербайджану Спикер национальной ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садык выразил соболезнования Азербайджану в связи с гибелью граждан при крушении самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау.
Внешняя политика
26 декабря 2024 г. 10:38
Спикер парламента Пакистана выразил соболезнования Азербайджану

Спикер национальной ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садык выразил соболезнования Азербайджану в связи с гибелью граждан при крушении самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report, об этом говорится на странице парламента в социальной сети "Х".

"Глубоко опечален трагическим крушением азербайджанского авиалайнера вблизи Актау, Казахстан. Выражаю искренние соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой и народу Азербайджана в связи с невосполнимой утратой. Мы от всей души сочувствуем скорбящим семьям и молимся за скорейшее выздоровление раненых. Правительство и народ Пакистана стоят рядом с Азербайджаном в это скорбное время", - говорится в заявлении спикера.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer Е-190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения. Распоряжением президента Ильхама Алиева 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в память о жертвах авиакрушения.

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Версия на английском языке Pakistani speaker expresses condolences to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Pakistan parlamentinin sədri Azərbaycana başsağlığı verib

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