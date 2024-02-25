Спикер парламента: Нашим приоритетом является активизация механизма Турция-Азербайджан-Грузия

"Нашим приоритетом является запуск механизма Турция-Азербайджан-Грузия, и тогда к этой деятельности смогут подключиться Армения, Россия и Иран".

"Нашим приоритетом является запуск механизма Турция-Азербайджан-Грузия, и тогда к этой деятельности смогут подключиться Армения, Россия и Иран".

Как сообщает Report, об этом заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, возвращаясь из Азербайджана, где он участвовал в 14-м пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

"Прежде всего, трехсторонний механизм Турция-Азербайджан-Грузия... Мы будем его активизировать дальше. На прошлой неделе глава МИД Грузии находился в Анкаре. Это еще больше укрепит трехсторонний механизм на уровне как министров иностранных дел, так и спикеров парламента, а затем создать шестисторонний механизм с участием Армении, России и Ирана", - сказал председатель парламента.