Спикер парламента Кыргызстана принял генерального секретаря ТЮРКПА
- 16 января, 2026
- 13:50
Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу принял генерального секретаря Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Рамиля Гасана.
Об этом сообщили Report в пресс-службе ТЮРКПА.
Гасан предоставил информацию об основной деятельности ТЮРКПА за последнее время, дальнейшем расширении сотрудничества с международными парламентскими организациями, а также о приоритетных направлениях на 2026 год. В этих рамках были подчеркнуты шаги, предпринятые для повышения узнаваемости ТЮРКПА на международных платформах.
На встрече обсуждались достижения в процессе полноправного членства Узбекистана в ТЮРКПА, развитие сотрудничества с Венгрией и укрепление связей с европейскими институтами.
Стороны также отметили важность мероприятий, планируемых в ближайшее время в рамках ТЮРКПА, и неофициальных встреч спикеров парламентов стран-членов, запланированных в рамках 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Стамбуле. Было подчеркнуто, что продолжается подготовка к предстоящей 15-й Пленарной сессии ТЮРКПА, которая пройдет в Кыргызстане.