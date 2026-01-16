Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Спикер парламента Кыргызстана принял генерального секретаря ТЮРКПА

    Внешняя политика
    • 16 января, 2026
    • 13:50
    Спикер парламента Кыргызстана принял генерального секретаря ТЮРКПА

    Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу принял генерального секретаря Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Рамиля Гасана.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе ТЮРКПА.

    Гасан предоставил информацию об основной деятельности ТЮРКПА за последнее время, дальнейшем расширении сотрудничества с международными парламентскими организациями, а также о приоритетных направлениях на 2026 год. В этих рамках были подчеркнуты шаги, предпринятые для повышения узнаваемости ТЮРКПА на международных платформах.

    На встрече обсуждались достижения в процессе полноправного членства Узбекистана в ТЮРКПА, развитие сотрудничества с Венгрией и укрепление связей с европейскими институтами.

    Стороны также отметили важность мероприятий, планируемых в ближайшее время в рамках ТЮРКПА, и неофициальных встреч спикеров парламентов стран-членов, запланированных в рамках 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Стамбуле. Было подчеркнуто, что продолжается подготовка к предстоящей 15-й Пленарной сессии ТЮРКПА, которая пройдет в Кыргызстане.

