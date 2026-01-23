Спикер парламента: Испания намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном

Испания стремится к дальнейшему развитию своего институционального присутствия в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявила председатель конгресса депутатов Испании Франсина Арменголь Сосиас.

"Испания нацелена на дальнейшее расширение своего институционального присутствия в Азербайджане", - заявила она на совместной пресс-конференции с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой в Баку.

Она подчеркнула, что обе стороны работают над созданием необходимых условий для углубления взаимного сотрудничества.

"Двусторонние отношения, безусловно, обладают значительным экономическим и торговым потенциалом, который в последнее время получил дополнительный импульс, благодаря запуску стратегического экономического диалога между нашими странами", - сказала она.