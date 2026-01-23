Спикер парламента Испании отметила наличие единых ценностей с Азербайджаном
- 23 января, 2026
- 18:46
Азербайджан и Испанию объединяет приверженность энергетическому переходу, способствующему решению проблем изменения климата.
Как передает Report, об этом написала в соцсети Х председатель Конгресса депутатов Испании Франсина Арменголь Сосиас по итогам встречи со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой в Баку.
"Мы смогли обсудить проблемы и цели, которые мы разделяем в этом сложном и быстро меняющемся мире. Мир, уважение международного права и прав человека, диалог как инструмент разрешения конфликтов - все это объединяет нас",- написала она.
Арменголь Сосиас подчеркнула, что важным объединяющим фактором также является энергетический переход.
"Нас также объединяет приверженность энергетическому переходу, который помогает решать проблемы изменения климата. Было приятно быть частью парламентской дипломатии на благо Испании и Азербайджана - этой замечательной страны, которая нас сегодня принимает", - отметила парламентарий.
En Bakú me he reunido con Sahiba Gafarova, presidenta del Milli Majlis.— Francina Armengol (@F_Armengol) January 23, 2026
Hemos podido debatir sobre los retos y objetivos que compartimos en este mundo tan complejo y cambiante. La paz, el respeto al orden internacional y a los derechos humanos, el diálogo como herramienta para… pic.twitter.com/Ep6TAXjYqD