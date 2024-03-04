Спикер ММ и глава группы дружбы Австрия-Южный Кавказ обсудили активизацию парламентских связей

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и руководитель группы дружбы Австрия-Южный Кавказ Андреас Минних обсудили активизацию контактов между законодательными органами.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и руководитель группы дружбы Австрия-Южный Кавказ Андреас Минних обсудили активизацию контактов между законодательными органами.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Встреча проходила в рамках визита делегации во главе с Миннихом в Азербайджан.

В ходе беседы стороны рассмотрели возможности активизации контактов между группами дружбы законодательных органов и сотрудничества между парламентскими комитетами.

На встрече спикер Милли Меджлиса отметила, что Азербайджан после восстановления своей территориальной целостности столкнулся с давлением со стороны международных организаций, в которых царят исламофобия и азербайджанофобия. Она назвала это ярким примером двойных стандартов.

Спикер Сахиба Гафарова также раскритиковала отказ Парламентской Ассамблеи Совета Европы ратифицировать полномочия азербайджанской делегации.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.