    Спикер Милли Меджлиса и вице-президент Турции обсудили достижения COP29

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 21:12
    Спикер Милли Меджлиса и вице-президент Турции обсудили достижения COP29

    Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом в рамках COP30, проходящего в бразильском Белене.

    Как сообщает Report, об этом Дж.Йылмаз сообщил на своей странице в соцсети X.

    Он отметил, что провел продуктивные встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, вице-президентом Ирана Шиной Ансари и спецпредставителем президента РФ по вопросам климата и водных ресурсов Русланом Эдельгериевым:

    "В ходе наших встреч мы обсудили широкий спектр повестки дня, включая действия по климату, достижения COP29, нашу кандидатуру на проведение COP31, усиление глобального климатического финансирования, двусторонние отношения, региональное развитие, торговлю, энергетику, транспорт, пограничную безопасность и вопросы окружающей среды.

    Турция привержена укреплению наших глубоких и многовекторных отношений и конструктивного диалога с Азербайджаном, Сирией, Ираном и Россией, а также развитию механизмов сотрудничества, поддерживающих мир, стабильность и устойчивое развитие в нашем регионе. Мы продолжим тесные консультации со всеми заинтересованными сторонами для достижения справедливой, инклюзивной и устойчивой климатической дипломатии в глобальном масштабе".

    Лента новостей