İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Sahibə Qafarova Türkiyənin vitse- prezidenti ilə COP29-un nailiyyətlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 06 noyabr, 2025
    • 20:59
    Sahibə Qafarova Türkiyənin vitse- prezidenti ilə COP29-un nailiyyətlərini müzakirə edib

    Azərbaycanın Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Braziliyanın Belem şəhərində keçirilən COP30 çərçivəsində Türkiyənin vitse- prezidenti Cevdet Yılmaz ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Cevdet Yılmaz "X" hesabında paylaşım edib.

    O bildirib ki, Suriya Ərəb Respublikasının keçid dövrü Prezidenti Əhməd Əl Şaraa, Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova, İranın vitse-prezidenti Şina Ənsari və Rusiyanın vitse-prezidenti və iqlim dəyişikliyi üzrə xüsusi nümayəndəsi Ruslan Edelgeriyev ilə məhsuldar görüşlər keçirib:

    "Görüşlərimiz zamanı biz iqlimlə bağlı fəaliyyət, COP29-un nailiyyətləri, COP31-ə ev sahibliyi etmək üçün namizədliyimiz, qlobal iqlim maliyyəsinin gücləndirilməsi, ikitərəfli əlaqələr, regional inkişaflar, ticarət, enerji, nəqliyyat, sərhəd təhlükəsizliyi və ətraf mühit məsələləri də daxil olmaqla genişspektrli ortaq gündəliyi müzakirə etdik.

    Türkiyə olaraq biz Azərbaycan, Suriya, İran və Rusiya ilə köklü və çoxvektorlu əlaqələrimizi və konstruktiv dialoqumuzu gücləndirməyə, regionumuzda sülh, sabitlik və davamlı inkişafı dəstəkləyən əməkdaşlıq mexanizmlərini inkişaf etdirməyə sadiqik. Qlobal miqyasda ədalətli, əhatəli və davamlı iqlim diplomatiyasına nail olmaq üçün bütün maraqlı tərəflərimizlə sıx məsləhətləşmələrimizi və həmrəyliyimizi davam etdirəcəyik".

    Sahibə Qafarova Cevdet Yılmaz Braziliya

    Son xəbərlər

    21:08

    Latviyada Zəfər Günü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    21:03
    Foto
    Video

    Pakistanda Baş nazir ofisi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

    Xarici siyasət
    20:59

    Sahibə Qafarova Türkiyənin vitse- prezidenti ilə COP29-un nailiyyətlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:53

    Orban: Moskva-Vaşinqton sammitinin keçirilməsi ilə bağlı danışıqlar davam edir

    Digər ölkələr
    20:47

    Türkiyədə 4,3 maqnitudada zəlzələ olub

    Region
    20:44

    "SpaceX" "EchoStar"ın tezliklərini 2,6 milyard dollara alacaq

    Digər ölkələr
    20:43
    Foto

    Məhkəmədə hərbi cinayətlərdə təqsirləndirilən erməniəsilli şəxslərlə bağlı sübutlar elan olunub

    Daxili siyasət
    20:27

    "Erisioni" gürcü ansamblı gələn il Bakıda konsert proqramı ilə çıxış edəcək

    İncəsənət
    20:24
    Foto

    Serbiyada Azərbaycanın Zəfər Günü təntənəli şəkildə qeyd edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti