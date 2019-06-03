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Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу прибыл в Азербайджан

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу прибыл в Азербайджан

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар прибыл в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в представительство ЕС в Азербайджане.

В ходе двухдневного визита Т. Клаар проведет встречи с рядом официальных лиц страны.

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