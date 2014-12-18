​Планируется создание медиа-центра для тюркского сообщества

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Тюркоязычные страны могут создать единый медиа-центр для тюркского сообщества. Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пятом совещании представителей национальных комиссий и комитетов по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПа) Жандос Асанов.

Он отметил, что рекомендовал создание медиа-центра для тюркского сообщества в целях укрепления существующих связей между странами.

Ж. Асанов напомнил, что Азербайджан с этого года принял председательство в парламентской ассамблее тюркоязычных государств и отметил, что со следующего года ТюркПа начнет работу по продвижению этой идеи.