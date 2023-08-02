Создана рабочая группа по внедрению модели службы ASAN в Эфиопии

Делегация во главе с Ульви Мехдиевым, председателем Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, посетила Федеративную Демократическую Республику Эфиопию. Как сообщает Report, визит со

Делегация во главе с председателем Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехдиевым посетила Федеративную Демократическую Республику Эфиопию.



Как сообщает Report, визит состоялся по приглашению заместителя премьер-министра этой страны.



В рамках визита состоялись встречи с министром инноваций и технологий Эфиопии Белете Мола, главой Комиссии по государственной службе Мекулией Хейле, государственным министром иностранных дел Месгану Арга, президентом штата Оромия Шимелисом Абдиссой и мэром Аддис-Абебы Аданечем Абебе.



В рамках встреч были проведены обширные презентации, посвященные концепции "ASAN xidmət", предоставлению Агентством госуслуг, внедрению социальных инноваций и поддержке стартапов.

На встрече с министром инноваций и технологий эфиопская сторона выступила с инициативой совместного сотрудничества в области внедрения современных цифровых решений, применяемых Государственным агентством в области предоставления госуслуг, в связи с чем была создана рабочая группа.



Во встречах принимал участие и временный поверенный в делах Азербайджана в Эфиопии Руслан Насибов.