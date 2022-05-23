Создана Госкомиссия по делимитации азербайджано-армянской государственной границы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, создается Государственная комиссия по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в следующем составе:

Председатель комиссии

Шахин Мустафаев – заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики

Члены комиссии - заместитель премьер-министра Нахчыванской Автономной Республики, замминистра иностранных дел Азербайджанской Республики, замминистра внутренних дел Азербайджанской Республики, замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, замминистра юстиции Азербайджанской Республики, замминистра сельского хозяйства Азербайджанской Республики, замминистра обороны Азербайджанской Республики, первый заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, заместитель начальника Службы внешней разведки Азербайджанской Республики, заместитель председателя открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство", начальник Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджанской Республики, заведующий сектором Отдела законодательства и правовой политики Администрации президента Азербайджанской Республики, главы ИВ Газахского, Агстафинского, Товузского, Гедабекского, Дашкесанского, Кяльбаджарского, Лачынского, Губадлинского, Зангиланского районов

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено обеспечить создание постоянно действующей Экспертной группы, состоящей из специалистов Секретариата Государственной комиссии и соответствующих государственных органов (учреждений).