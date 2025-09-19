Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Совместное заявление: Избрание Азербайджана в два органа ВПС является дипломатическим успехом

    Внешняя политика
    • 19 сентября, 2025
    • 15:31
    Совместное заявление: Избрание Азербайджана в два органа ВПС является дипломатическим успехом

    В МИД и Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана назвали очередным дипломатическим успехом избрание страны в Административный совет и Совет почтовых операций Всемирного почтового союза на период 2026-2029 годов.

    Как сообщает Report, в совместном заявлении ведомств отмечается, что решение было принято 18 сентября в рамках 28-й сессии Конгресса ВПС в Дубае.

    Выборы проходили в условиях высокой конкуренции. В борьбе за 5 вакантных мест в Административном совете наряду с Азербайджаном участвовали 8 стран. На выборах в Совет почтовых операций заявки на 6 вакантных мест направили 10 стран.

    Азербайджан уже в первом туре голосования получил поддержку большинства стран-участниц и был избран в обе структуры.

    "Представительство в указанных структурах ВПС является не только очередным дипломатическим успехом нашей страны, но и создает значительные возможности для участия в принятии решений в таких областях, как формирование международной почтовой политики, доступ к современным почтовым инновациям, наращивание потенциала и техническая поддержка", - подчеркивается в сообщении.

    XİN: Azərbaycanın Ümumdünya Poçt İttifaqının iki qurumuna seçilməsi diplomatik uğurdur

