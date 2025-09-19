İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    XİN: Azərbaycanın Ümumdünya Poçt İttifaqının iki qurumuna seçilməsi diplomatik uğurdur

    Azərbaycanın Ümumdünya Poçt İttifaqının İnzibati və Poçt Əməliyyatları Şurasının 2026-2029-cu illər üzrə üzvlüklərinə seçilməsi növbəti diplomatik uğurdur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi və Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin birgə mətbuat məlumatında qeyd olunub.

    Bildirilib ki, sentyabrın 18-də Ümumdünya Poçt İttifaqının Konqresinin 28-ci sessiyası çərçivəsində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində keçirilmiş seçkilərdə Azərbaycan təşkilatın İnzibati Şurasının və Poçt Əməliyyatları Şurasının 2026-2029-cu illər üzrə üzvlüklərinə seçilib.

    Qeyd olunub ki, seçkilər yüksək rəqabət şəraitində baş tutub. Təşkilatın İnzibati Şurasının 2026-2029-cu illər üzrə üzvlüyünə seçkilərdə 5 vakant yer uğrunda Azərbaycanla birgə 9 namizəd ölkə mübarizə aparıb. Poçt Əməliyyatları Şurasının 2026-2029-cu illər üzrə üzvlüyünə seçkilərdə 6 vakant yer üzrə ümumilikdə 10 namizəd ölkə arasında seçim edilib. Azərbaycan səsvermənin ilk mərhələsində iştirak edən ölkələrin əksəriyyətinin dəstəyini təmin edərək Ümumdünya Poçt İttifaqının hər iki strukturuna üzv seçilib.

    "Poçt İttifaqının qeyd edilən strukturlarında təmsil olunmaq ölkəmizin növbəti diplomatik uğuru olmaqla yanaşı beynəlxalq müstəvidə poçt siyasətinin formalaşdırılmasına təsir etmə, müasir poçt innovasiyalarına çıxış, qabiliyyət quruculuğu və texniki dəstək kimi sahələrdə qərarvermədə iştirak kimi əhəmiyyətli imkanlar yaradır", - məlumatda vurğulanıb.

    Ümumdünya Poçt İttiffaqı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi
    Совместное заявление: Избрание Азербайджана в два органа ВПС является дипломатическим успехом

