    Советник посольства ДР Конго: Все архивы по нашей истории находятся в Бельгии

    Внешняя политика
    30 октября, 2025
    12:57
    Демократическая Республика Конго не имеет доступа к архивным материалам о своем историческом прошлом, поскольку все материалы хранятся в Бельгии.

    Как сообщает Report, об этом заявил советник посольства ДР Конго в ОАЭ Китулу Адуенци во время дискуссии в БГУ на тему "Бельгийский колониализм в Центральной Африке и его тяжелые последствия, сохраняющиеся до наших дней".

    По его словам, это обстоятельство серьезно препятствует национальному самоосознанию и культурному развитию конголезского народа.

    "Можно спросить - почему конголезцы не восстают против несправедливости? Прежде всего, необходимо обратиться в ООН. Но как это сделать, если у нас, как у государства, нет доступа к собственным архивам и историческим данным? Все, что касается истории Конго, находится в руках Бельгии", - отметил дипломат.

    Китулу Адуенци подчеркнул, что для преодоления равнодушия к колониальному прошлому необходим гражданский и общественный напор, особенно со стороны молодежи и исследователей, которые должны открыто заявлять о необходимости исторической справедливости.

    Он также выразил сожаление по поводу того, что, несмотря на ожидания официальных извинений от Бельгии, ее власти ограничились лишь выражением сожаления.

    Müşavir: Konqo tarixinə aid bütün materiallar Belçikanın əlindədir

