Советник нацбезопасности: Пакистан придает огромную важность связям с Азербайджаном

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Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде обсудил с советником национальном безопасности, генерал-лейтанантом Пакистана Нассером Джанджуа в Исламабаде усиление сотрудничества в сфере безопасности и обороне, передает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

Н. Джанджуа подчеркнул, что Пакистан придает огромную важность связям с Азербайджаном.

В свою очередь азербайджанский дипломат подчеркнул, что обе страны связывают искренние связи и одинаковые взгляды на основные региональные и международные вопросы. По его словам, Азербайджан полностью поддерживает позицию Пакистана в вопросе Кашмира.

Обе стороны выразили удовлетворение уровнем и содержанием растущих двусторонних отношений между странами.