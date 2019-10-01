Совет Европы наградил азербайджанского подростка - ФОТО

Во Франции проходит торжественная церемония по случаю 70-летия Совета Европы.

Как сообщает французское бюро Report, на мероприятии в Доме оперы в Страсбурге присутствуют генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье, президент Франции Эммануэль Макрон и другие официальные лица.

На мероприятии также были награждены участники конкурса на лучшее сочинение на тему "Как я представляю европейца будущего". Победителем конкурса стал азербайджанский подросток Вахид Асад.

Награду В.Асаду вручил председатель Европейского суда по правам человека Линос-Александр Сицилианос (Linos-Alexandre Sicilianos).