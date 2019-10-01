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Совет Европы наградил азербайджанского подростка - ФОТО

Совет Европы наградил азербайджанского подростка

Во Франции проходит торжественная церемония по случаю 70-летия Совета Европы.

Как сообщает французское бюро Report, на мероприятии в Доме оперы в Страсбурге присутствуют генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье, президент Франции Эммануэль Макрон и другие официальные лица. 

На мероприятии также были награждены участники конкурса на лучшее сочинение на тему "Как я представляю европейца будущего". Победителем конкурса стал азербайджанский подросток Вахид Асад. 

Награду В.Асаду вручил председатель Европейского суда по правам человека Линос-Александр Сицилианос (Linos-Alexandre Sicilianos).  

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