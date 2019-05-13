Совет ЕС: Программа "Восточное партнерство" оказалась эффективной и гибкой

Программа "Восточное партнерство" (сотрудничество между ЕС и Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой, Украиной), 10-летие которой отмечается 13-14 мая в Брюсселе, оказалась эффективной и динамичной.

Как передает Report со ссылкой на сайт Совета ЕС, об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам заседания глав МИД стран сообщества и государств - участников программы.

"За прошедшие годы "Восточное партнерство" оказалось эффективной, гибкой, адаптированной и динамичной программой. Она послужила развитию, адаптации к новым вызовам, в том числе к стабильности и устойчивости, и в конечном итоге к укреплению наших взаимовыгодных отношений", - отмечается в нем.

Проведение реформ в странах - участницах программы "Восточное партнерство" должно быть в центре ее повестки, говорится также в заявлении Совета ЕС.

"Дальнейшие вызовы еще впереди. Проведение реформ и реализация согласованных обязательств должны оставаться в центре внимания в предстоящие годы с целью сохранения и поддержания позитивного воздействия и дальнейшего успеха программы при полном уважении ценностей и принципов", - отмечается в нем.

В документе также подчеркивается, что "в этом контексте важную роль играют гражданское общество, в том числе аналитические центры и правозащитники, а также уязвимые группы, журналисты, женщины, молодежь и частный сектор".

Отметим, что заседание глав МИД стран ЕС и Восточного партнерства проходит под председательством верховного представителя ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Федерики Могерини.

Отметим, что программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.