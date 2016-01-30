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    Совбез ООН осудил атаку на мечеть в Саудовской Аравии

    Члены Совбеза подчеркивают необходимость привлечения исполнителей и организаторов терактов к ответственности

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН осудил атаку боевиков на мечеть в восточной части Саудовской Аравии и выразил соболезнования семьям погибших.

    В коммюнике организации говорится, что члены Совбеза подчеркивают необходимость привлечения исполнителей и организаторов терактов к ответственности.

    Кроме того, члены совета подтверждают, что терроризм является одной из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности.

    Ранее сообщалось, что три человека погибли при теракте в мечети в Саудовской Аравии, отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.

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