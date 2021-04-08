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Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным

Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным 8 апреля Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
8 апреля 2021 г. 21:24
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным

8 апреля Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Во время телефонного разговора было продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха, ее дальнейшей стабилизации в соответствии с заявлениями президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

В ходе беседы, в частности, были предметно рассмотрены вопросы обеспечения мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития региона, а также ход работы по восстановлению транспортных коммуникаций. При этом учитывались итоги состоявшейся 7 апреля в Москве российско-армянской встречи на высшем уровне. Было принято решение об активизации контактов в различных форматах.

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Версия на английском языке Vladimir Putin calls Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin İlham Əliyevə zəng edib

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