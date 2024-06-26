Состоялось VIII заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря

В столице Ирана Тегеране 24-26 июня 2024 года состоялось 8-е заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря.
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Согласно информации, в переговорах приняли участие делегации Азербайджана (руководитель делегации - С.Шарифов), Ирана (А.Джахангири), Казахстана (З.Аманджолова), России (М.Петраков) и Туркменистана (М.Атаджанов).
Заседание прошло под председательством руководителя иранской делегации А.Джахангири. В ходе встречи стороны продолжили обсуждение методологии построения прямых линий доступа к Каспийскому морю.
На встрече также был проведен обзор сотрудничества на Каспии. Делегации выразили благодарность иранской стороне за организацию встречи на высоком уровне. Следующее заседание РГВУ состоится в Казахстане, а даты будут согласованы по дипломатическим каналам.