    Состоялось открытие административного офиса посольства Азербайджана в Ватикане

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 11:30
    Состоялось открытие административного офиса посольства Азербайджана в Ватикане

    17 октября состоялось официальное открытие административного офиса посольства Азербайджанской Республики при Святом Престоле.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

    Посол Азербайджана при Святом Престоле Ильгар Мухтаров предоставил информацию об административном офисе посольства.

    Было отмечено, что административный офис посольства расположен на Виа Кончилиационе - главной улицей, ведущей к Базилике Святого Петра, в непосредственной близости к Апостольскому дворцу Ватикана. Здесь также находятся официальные учреждения Ватикана, административные офисы ряда посольств, аккредитованных при Святом Престоле.

    Было подчеркнуто, что отношения между Азербайджанской Республикой и Святым Престолом в последние годы развиваются по восходящей линии в духе взаимных интересов, уважения и плодотворного сотрудничества, это взаимодействие еще больше углубляется и приобретает многогранный характер.

    Затем Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин за чайным столом провели обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и международной повестки дня, другим темам, представляющим взаимный интерес.

    Учитывая, что Святой Престол является духовным и идеологическим центром для более миллиарда католиков во всем мире, деятельность дипломатического представительства Азербайджана здесь имеет особое значение с точки зрения донесения реалий нашей страны до мировой общественности.

    Следует отметить, что в 2021 году президент Ильхам Алиев подписал Закон об официальном учреждении посольства Азербайджана при Святом Престоле. В 2022 году Ильгар Мухтаров был назначен первым послом-резидентом нашей страны при Святом Престоле.

    Фото
