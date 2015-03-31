В Баку состоялись межмидовские консультации Азербайджана и Нидерландов

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Баку состоялись консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Нидерландов.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Нидерландов в Азербайджане, для проведения консультаций в Баку прибыл заместитель генерального директора МИД Нидерландов по политическим вопросам Андре Хаспелс.

В ходе консультаций заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и А. Хаспелс обсудили текущий уровень двусторонних отношений между странами, а также перспективы их развития.