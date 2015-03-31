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    В Баку состоялись межмидовские консультации Азербайджана и Нидерландов

    Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Баку состоялись  консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Нидерландов.

    Как сообщает Report со ссылкой на посольство Нидерландов в Азербайджане, для проведения консультаций в Баку прибыл заместитель генерального директора МИД Нидерландов по политическим вопросам Андре Хаспелс.

    В ходе консультаций  заместитель министра  иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и А. Хаспелс  обсудили текущий уровень двусторонних отношений между странами, а также перспективы их развития.

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