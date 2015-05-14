 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Состоялась встреча президентов Азербайджана и Вьетнама в расширенном формате - ОБНОВЛЕНО

    Президенты встретились после окончания официальной церемонии встречи

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ 14 мая состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Социалистической республики Вьетнам Чионг Тан Шанг в расширенном формате. Как сообщает Report, главы государств выступили на встрече.

    Первая новость опубликована в 12:56

    Состоялась встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Социалистической Республики Вьетнам Чионгом Тан Шангом в узком формате.

    Как сообщает Report, президенты встретились после окончания официальной церемонии встречи.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi