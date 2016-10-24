Президент Ильхам Алиев: У нас есть хорошие возможности для развития отношений между Азербайджаном и Хорватией - ОБНОВЛЕНО

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Сегодня после встречи один на один состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович в расширенном составе.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Госпожа президент.

Дорогие гости.

Добро пожаловать в Азербайджан. Рады видеть вас в нашей стране. Визит президента Хорватии в нашу страну представляет большое значение. Только что мы имели возможность провести обмен мнениями по двусторонним, региональным вопросам, проблемам, связанным с безопасностью. Мы убедились в том, что наши позиции совпадают. Мы желаем развивать двустороннее сотрудничество. Сегодня для этого имеются хорошие возможности. У нас тесные политические связи в различных сферах. Визит госпожи президента еще раз демонстрирует это. Завтра состоится очень интересная встреча деловых кругов. Нам надо рассмотреть вопрос о том, каким образом можно повысить уровень товарооборота и инвестиций, и другие возможности.

Конечно, огромное значение представляет сотрудничество в энергетическом секторе. Мы являемся партнерами в реализуемом по графику Южном газовом коридоре. У нас весьма обширная повестка дня. Конечно, есть сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном, в котором Хорватия играет важную роль, и мы хотим видеть большее продвижение в этом направлении и во всех остальных сферах.

Думаю, что наши страны наладили очень тесное партнёрство в ряде отраслей. Нам следует рассмотреть, что еще можно предпринять, в особенности, в области торговли, экономического развития, связей между компаниями, так как, я уже отметил, что политические связи находятся на высоком уровне, а после Вашего визита они еще более упрочатся. Уверен, что визит пройдет успешно, и станет еще одним важным шагом в развитии наших дружественных связей.

Еще раз добро пожаловать, госпожа Президент.

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Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович сказала:

-Благодарю, господин президент. Мы очень рады, нынешним утром находиться здесь. Я признательна за столь радушную встречу.

Еще минувшим вечером мы имели возможность встретиться с членами хорватской общины, проживающими в Баку и других местах Азербайджана. Рада, что, наряду со старшим тренером вашей национальной сборной по футболу Просинечки, очень многие работают, в частности, в экономическом секторе, в области фармацевтики, а также транспорта, инженерии и других сферах.

После Вашего визита в Загреб в 2013 году и нашей встречи в рамках проведенной в этом году в Лондоне конференции по Сирии сегодня есть хорошая возможность для проведения обсуждений, связанных с дальнейшим развитием наших связей.

Господин Президент, как Вы отметили, между нами нет неразрешенных вопросов. На высоком уровне находятся политические связи. Однако есть больше возможностей для развития этих связей. В частности, есть хорошие возможности для углубления и расширения сотрудничества в области экономики, обмена, инвестиций и торговли, связей между народами, культуры, образования, обороны и безопасности, а также всестороннего сотрудничества, координации и консультаций, связанных с беспокоящей всех нас региональной и глобальной безопасностью. Считаю, что после подписания Загребской декларации о стратегическом партнерстве и дружбе между двумя странами есть конкретные шаги, которые межправительственной комиссии следует, встретившись, предпринять с точки зрения проведения обсуждений, связанных с деталями достижения всестороннего сотрудничества и дальнейшего продвижения.

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На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в области экономики, высоких технологий, расширения товарооборота, судостроения, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, пищевой промышленности, туризма, фармацевтики.

Глава государства проинформировал президента Хорватии об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте.

Президент Колинда Грабар-Китарович еще раз отметила, что Хорватия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

На встрече было подчеркнуто значение азербайджано-хорватских связей в рамках сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.