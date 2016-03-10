Состоялась встреча президентов Азербайджана и Грузии

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ 10 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений между нашими странами в различных областях. Было отмечено, что договоренности, достигнутые в ходе встреч на высоком уровне, и исполнение принятых решений служат дальнейшему укреплению наших связей. Кроме того, говорилось о значении глобальных проектов, реализуемых нашими странами, с точки зрения расширения регионального сотрудничества. Было отмечено, что азербайджано-грузинские дружественные и добрососедские отношения имеют древнюю историю и традиции, для дальнейшего расширения наших стратегических дружественных связей есть хорошие возможности.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что происходящие в Азербайджане процессы развития произвели на него глубокое впечатление и во время нынешнего визита.

В ходе беседы говорилось о том, что IV Глобальный Бакинский форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви, проходит на высоком уровне. Было отмечено, что нынешнее мероприятие является хорошей возможностью для обсуждения международных и региональных вопросов, подчеркнуто, что Форум имеет важное значение с точки зрения развития сотрудничества между странами.