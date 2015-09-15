​Состоялась встреча между президентами Азербайджана и Чехии один на один

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ 15 сентября после церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Чешской Республики Милоша Земана один на один.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. Было подчеркнуто значение визита с точки зрения расширения двусторонних отношений, говорилось о наличии хороших перспектив для укрепления связей.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях и вопросах, представляющих взаимный интерес.