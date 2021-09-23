Главы МИД Азербайджана и Финляндии провели встречу в Нью-Йорке

В рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с финским коллегой Пеккой Олави Хаависто.

В рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с финским коллегой Пеккой Олави Хаависто.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече cтороны выразили удовлетворение уровнем развития двустороннего и многостороннего сотрудничества, обсудили перспективы расширения этих связей. Было подчеркнуто, что между Азербайджаном и Финляндией существует взаимопонимание на всех уровнях.

Министр Дж.Байрамов проинформировал собеседника об обстановке на территориях Азербайджана, освобожденных от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны, совершенных там Арменией целенаправленных широкомасштабных разрушениях, уничтожении историко-культурного наследия, нанесении вреда окружающей среде, а также об опасности от мин. Он отметил, что несмотря на многолетнюю агрессивную политику, проводимую в отношении Азербайджана, наша страна готова к нормализации отношений с соседним государством на основании принципов международного права.

Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках ОБСЕ.

Министр Пекка Хаависто выразил заинтересованность своей страны в расширении связей с Азербайджаном по различным направлениям и высоко оценил позицию Азербайджана по нормализации отношений с Арменией, подчеркнув важность выполнения трехстороннего заявления.

В рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов также провел двусторонние встречи с министром иностранных дел Республики Мадагаскар Патриком Рохелина, министром иностранных дел Никарагуа Денисом Монкада Колиндресом и министром иностранных дел Кабо-Верде Руи Фигередо Соарешом.