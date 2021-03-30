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Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Казахстана

Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Казахстана Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с Министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди в рамках 9-й Министерской конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс", прошедшей вчера (29 марта) в Душ
Внешняя политика
30 марта 2021 г. 00:57
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Казахстана

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с Министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди в рамках 9-й Министерской конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс", прошедшей вчера (29 марта) в Душанбе.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи Джейхун Байрамов отметил высокий уровень двусторонних отношений между двумя странами, подчеркнув наличие больших возможностей для расширения этого сотрудничества. Была упомянута важность проведения заседания Совместной межправительственной комиссии для дальнейшего развития связей между двумя странами.

Мухтар Тлеуберди подчеркнул, что отношения между президентами двух стран находятся на высоком уровне, и это играет важную роль в развитии двусторонних отношений.

В ходе встречи Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу о новой ситуации в регионе после 44-дневной войны и о работе, проделанной Азербайджаном по реализации трехсторонних заявлений.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qazaxıstanın XİN başçıları görüşüb

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