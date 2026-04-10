    Состоится III Европейский форум азербайджанских инженеров

    • 10 апреля, 2026
    В германском Гамбурге 6 июня состоится III Европейский форум азербайджанских инженеров.

    Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

    На форуме, который пройдет в рамках объявленного в Азербайджане "Года градостроительства и архитектуры", планируются обсуждения на тему "Технологии и процессы умного города" (Smart City Technology and Processes).

    Организация III Форума имеет особое значение с точки зрения объединения азербайджанских специалистов и молодых ученых, работающих в области инженерно-научной деятельности в Германии, а также в различных европейских странах, укрепления связей между ними, а также развития научно-практического сотрудничества с соответствующими учреждениями Азербайджана.

    Помимо азербайджанских инженеров и специалистов, работающих в Европе, ожидается участие в форуме представителей соответствующих госучреждений и вузов Азербайджана, а также представителей ряда престижных университетов и исследовательских центров Германии.

    Avropada yaşayan azərbaycanlı mühəndislərin III Forumu keçiriləcək

