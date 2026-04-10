    • 10 aprel, 2026
    • 10:46
    Avropada yaşayan azərbaycanlı mühəndislərin III Forumu keçiriləcək

    Almaniyanın Hamburq şəhərində iyunun 6-da Avropada yaşayan azərbaycanlı mühəndislərin III Forumu keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Azərbaycanda "Şəhərsalma və Memarlıq İli" çərçivəsində keçiriləcək Forumda "Ağıllı Şəhər Texnologiyaları və Prosesləri" ("Smart City Technology and Processes") mövzusunda müzakirələrin aparılması nəzərdə tutulur.

    III Forumun təşkili Almaniyada, eləcə də Avropanın müxtəlif ölkələrində mühəndislik sahələrində çalışan, elmi fəaliyyət göstərən azərbaycanlı mütəxəssislərin və gənc alimlərin bir araya gəlməsi, onlar arasında şəbəkələşmənin gücləndirilməsi, həmçinin ölkəmizin müvafiq qurumları ilə elmi-praktik əməkdaşlığın inkişafı baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

    Forumda Avropada fəaliyyət göstərən azərbaycanlı mühəndis və mütəxəssislərlə yanaşı, Azərbaycanın aidiyyəti dövlət qurumlarının və ali təhsil müəssisələrinin nümayəndələrinin, eləcə də Almaniyanın bir neçə nüfuzlu universitet və tədqiqat mərkəzlərinin təmsilçilərinin iştirakı nəzərdə tutulur.

    Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycanlı Mühəndislərin III Forumu
    Состоится III Европейский форум азербайджанских инженеров

    12:27

    Azərbaycan sahibkarları dövlət zəmanəti ilə 707 milyon manat güzəştli kredit alıb

    12:26

    Aleksey İsayevin "Zirə"yə qarşı oynayıb-oynamayacağı matç günü bəlli olacaq

    12:19

    AAYDA: Bibiheybət yolunda bərpa işlərinə başlanılıb

    12:18

    "Səbail" klubu İntizam Komitəsinin qərarı ilə 2610 manat cərimələnib

    12:16

    DİM sədri: Dövlət qulluğunda kompetensiyaya əsaslanan imtahanlara keçid edilir

    12:06

    ADB Azərbaycanda yeni BOEM layihələrini dəstəkləməyə hazırdır

    12:03
    Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Azərbaycana gəliblər

    12:02
    İçərişəhər qoruğu: Qala divarında baş vermiş qismən dağılma ilə bağlı təxirəsalınmaz tədbirlər görülür

    12:02
    Slovakiya Ombudsmanı Bakıda miqrantların və istintaq altında olanların saxlanma şəraiti ilə tanış olub - YENİLƏNİB

