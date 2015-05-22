Премьер Латвии: Главы МИД согласовали текст итогового документа саммита Восточного партнерства - ДОПОЛНЕНО

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Текст итогового документа саммита Восточного партнерства согласован министрами иностранных дел стран ЕС и участников программы. Как сообщает Report, об этом заявила сегодня журналистам премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма, прибыв на саммит.

Премьер выразила надежду на успешное завершение встречи на высшем уровне, отметив, что, как вчера ей заявили министры иностранных дел, текст итоговой резолюции был согласован.

Л. Страуюма заявила, что в ходе саммита будут обсуждены такие вопросы как миграция, мобильность, экономические и торговые связи.

"Программа Восточное партнерство создана для сотрудничества и не направлена против кого-либо" , - подчеркнула премьер-министр Латвии.

Напомним, сегодня в Риге состоится пленарная сессия Четвертого саммита Восточного партнерства.

Участники саммита обсудят ход реализации программы Восточное партнерство, а также перспективы ее развития.

Азербайджан на саммите представляют заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана Новруз Мамедов и министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

Программа Восточное партнерство, запущенная в Праге в 2009 году, нацелена на сближение ЕС с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью.