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    Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ находятся с визитом в Азербайджане

    Штефан Шеннак и Сезар Флорин Преда прибыли в Баку

    Баку. 12  июня. REPORT.AZ/ Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Штефан Шеннак и Сезар Флорин Преда находятся с визитом в Азербайджане. Как сообщает Report, в ходе визита содокладчики планируют провести встречи с президентом республики, спикером парламента, министром юстиции, азербайджанской делегацией в ПАСЕ, генеральным прокурором, председателями Верховного и Конституционного судов, представителями Службы государственной безопасности и Омбудсменом.

    Также Ш. Шеннак и С. Ф. Преда проведут встречи с представителями гражданского общества, адвокатами и представителями внепарламентских оппозиционных партий. 

    Визит завершится 14 июня.

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