Содокладчик ПАСЕ по Азербайджану поприветствовал распоряжение о помиловании

Содокладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по деятельности демократических институтов в Азербайджане Стефан Шеннак поприветствовал подписанное 16 марта президентом Ильхамом Алиевым распоряжение о помиловании по случаю Новруз байрамы.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, с подобным заявлением он выступил на начавшейся сегодня весенней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

С.Шенак высоко оценил освобождение в Азербайджане заключенных.

Отметим, что 16 марта президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании, которое охватило 431-го заключенного.