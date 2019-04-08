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Содокладчик ПАСЕ по Азербайджану поприветствовал распоряжение о помиловании

Содокладчик ПАСЕ по Азербайджану поддержал распоряжение о помиловании

Содокладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по деятельности демократических институтов в Азербайджане Стефан Шеннак поприветствовал подписанное 16 марта президентом Ильхамом Алиевым распоряжение о помиловании по случаю Новруз байрамы. 

Как сообщает западноевропейское бюро Report, с подобным заявлением он выступил на начавшейся сегодня весенней сессии ПАСЕ в Страсбурге.  

С.Шенак высоко оценил освобождение в Азербайджане заключенных. 

Отметим, что 16 марта президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании, которое охватило 431-го заключенного. 

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