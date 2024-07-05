СНГ готов направить наблюдателей на выборы в Азербайджане после официального приглашения

Миссия наблюдателей СНГ готова принять участие в мониторинге внеочередных парламентских выборов в Азербайджане после официального приглашения.
Об этом сообщили Report в пресс-службе организации.
"Ждем официального приглашения и сразу приступим к формированию миссии", - отметили в СНГ.
28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.