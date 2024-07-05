СНГ готов направить наблюдателей на выборы в Азербайджане после официального приглашения

СНГ готов направить наблюдателей на выборы в Азербайджане после официального приглашения

Миссия наблюдателей СНГ готова принять участие в мониторинге внеочередных парламентских выборов в Азербайджане после официального приглашения.

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Миссия наблюдателей СНГ готова принять участие в мониторинге внеочередных парламентских выборов в Азербайджане после официального приглашения. Об этом сообщили Report в пресс-службе организации. "Ждем официального приглашения и сразу приступим к формированию миссии", - отметили в СНГ. 28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CIS ready to send observers to elections in Azerbaijan after official invitation