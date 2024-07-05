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СНГ готов направить наблюдателей на выборы в Азербайджане после официального приглашения

СНГ готов направить наблюдателей на выборы в Азербайджане после официального приглашения Миссия наблюдателей СНГ готова принять участие в мониторинге внеочередных парламентских выборов в Азербайджане после официального приглашения.
Внешняя политика
5 июля 2024 г. 16:42
СНГ готов направить наблюдателей на выборы в Азербайджане после официального приглашения

Миссия наблюдателей СНГ готова принять участие в мониторинге внеочередных парламентских выборов в Азербайджане после официального приглашения.

Об этом сообщили Report в пресс-службе организации.

"Ждем официального приглашения и сразу приступим к формированию миссии", - отметили в СНГ.

28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.

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