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СМИ: В Тегеране завтра пройдет встреча в формате "3+3"

СМИ: В Тегеране завтра пройдет встреча в формате "3+3" Завтра в столице Ирана Тегеране пройдет вторая встреча в формате "3+3" с участием министров иностранных дел.
Внешняя политика
22 октября 2023 г. 12:59
СМИ: В Тегеране завтра пройдет встреча в формате 3+3

Вторая встреча в формате "3+3" с участием министров иностранных дел пройдет завтра в столице Ирана Тегеране.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство IRNA.

Согласно информации, на встрече будут обсуждены вопросы регионального сотрудничества в политической, экономической, транспортной, энергетической сферах, а также в области безопасности.

Издание отметило, что в ходе встречи также будут проведены обсуждения относительно азербайджано-армянского процесса нормализации.

Отметим, что первая встреча в формате "3+3" состоялась в прошлом году в Москве без участия Грузии. Формат включает Азербайджан, Армению, Иран, Россию и Турцию.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Tehranda “3+3” formatında xarici işlər nazirlərinin görüşü keçiriləcək

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