СМИ: В Тегеране завтра пройдет встреча в формате "3+3"

Вторая встреча в формате "3+3" с участием министров иностранных дел пройдет завтра в столице Ирана Тегеране.
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Согласно информации, на встрече будут обсуждены вопросы регионального сотрудничества в политической, экономической, транспортной, энергетической сферах, а также в области безопасности.
Издание отметило, что в ходе встречи также будут проведены обсуждения относительно азербайджано-армянского процесса нормализации.
Отметим, что первая встреча в формате "3+3" состоялась в прошлом году в Москве без участия Грузии. Формат включает Азербайджан, Армению, Иран, Россию и Турцию.