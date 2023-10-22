СМИ: В Тегеране завтра пройдет встреча в формате "3+3"

Завтра в столице Ирана Тегеране пройдет вторая встреча в формате "3+3" с участием министров иностранных дел.

Вторая встреча в формате "3+3" с участием министров иностранных дел пройдет завтра в столице Ирана Тегеране.

Как передает Report , об этом сообщило информационное агентство IRNA.

Согласно информации, на встрече будут обсуждены вопросы регионального сотрудничества в политической, экономической, транспортной, энергетической сферах, а также в области безопасности.

Издание отметило, что в ходе встречи также будут проведены обсуждения относительно азербайджано-армянского процесса нормализации.

Отметим, что первая встреча в формате "3+3" состоялась в прошлом году в Москве без участия Грузии. Формат включает Азербайджан, Армению, Иран, Россию и Турцию.