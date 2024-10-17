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СМИ: Главы МИД пяти стран региона примут совместное заявление в Стамбуле

СМИ: Главы МИД пяти стран региона примут совместное заявление в Стамбуле Главы МИД пяти стран Южного Кавказа примут совместное заявление по итогам министерской встрече региональной платформы "3+3", которая пройдет завтра в Стамбуле.
Внешняя политика
17 октября 2024 г. 15:44
СМИ: Главы МИД пяти стран региона примут совместное заявление в Стамбуле

Главы МИД пяти стран региона примут совместное заявление по итогам министерской встречи региональной платформы "3+3", которая пройдет завтра в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на диписточники.

Согласно информации, в заявлении стороны особо подчеркнут важность решения региональных вопросов путем прямого диалога между сторонами, а также мирного урегулирования политических споров на основе принципов Устава ООН – уважения суверенитета, территориальной целостности, политической независимости, нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела и уважения прав человека. Кроме того, стороны обязуются расширять сотрудничество в различных отраслях экономики, а также вопросе открытия региональных транспортных коридоров.

Также отмечается, что глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнет поддержку Анкарой процесса заключения мирного договора между Баку и Ереваном, параллельно которому ведется и процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава дипломатии Хакан Фидан проведут двусторонние встречи с министрами иностранных дел стран-участниц встречи - Азербайджана Джейхуном Байрамовым, России Сергеем Лавровым, Ирана Аббасом Арагчи и Армении Араратом Мирзояном.

Платформа регионального сотрудничества "3+3" была создана по инициативе президентов Азербайджана и Турции. Однако Грузия отказалась от участия в данном формате переговоров.

Первое заседание на уровне заместителей глав МИД прошло в столице России Москве в 2021 году, второе заседание на уровне министров – в 2023 году в Тегеране.

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Версия на английском языке Foreign ministers of five regional countries to issue joint statement in Istanbul, media say
Версия на азербайджанском языке KİV: “3+3” regional platforması ölkələrinin XİN başçıları İstanbulda birgə bəyanat qəbul edəcəklər

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