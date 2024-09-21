СМИ: Баку и Ереван на пороге великого мира

Азербайджан и Армения впервые с момента распада Советского Союза сейчас имеют возможность пересмотреть свои отношения в рамках международно-признанных границ.

Азербайджан и Армения впервые с момента распада Советского Союза имеют возможность пересмотреть свои отношения и признать суверенитет друг друга в рамках международно признанных границ.

Как сообщает Report, об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung в статье под названием “Армения и Азербайджан имеют шанс на великий мир”

В статье отмечается, что в результате двух военных операций - Второй Карабахской войны 2020 года и однодневной антитеррористической операции 19-20 сентября 2023 года - "де-факто Азербайджан добился того, за что Украина тщетно борется с 2014 года, имея миллиардную поддержку Запада и политическую поддержку – за восстановление своего национального суверенитета в пределах международно признанных границ на момент распада СССР в конце 1991 года".

"Впервые в постсоветский период Азербайджан реализует суверенитет над всей своей территорией", - подчеркивает автор статьи.

Он также напоминает, что Первая карабахская война началась в 1988 году, до распада Советского Союза, как советская гражданская война. После окончания в 1994 году, “значительная часть территории Азербайджана оставалась оккупированной Арменией”.

“Впервые с момента распада Советского Союза обе страны теперь имеют возможность пересмотреть свое соседство в рамках международно признанных границ. Правительства в Баку и Ереване, похоже, осознают это: ведется диалог. Поддерживаются контакты между руководителями служб государственной безопасности, а также на уровне вице-премьеров, министерств иностранных дел и главных советников по внешней политике. Представители правительств двух стран уже провели около семи встреч”, - говорится в статье.

Автор, ссылаясь на официальные заявления, указывает, что двусторонний формат переговоров между Баку и Ереваном без участия ЕС или США, оказался эффективным.

"Сообщается, что приближается еще одна такая встреча в Берлине. Неофициальный диалог между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым также, похоже, гарантирован", - отмечает газета.

По итогам всего изложенного автор отмечает, что пока неясно, будет ли мирное соглашение подписано до климатической конференции COP29, запланированной на ноябрь в Баку.

Однако, по его словам, обе стороны уже обсуждают установление дипломатических отношений.