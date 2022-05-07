О нас
Аудио новости

Словацкие СМИ нашли связь компаний Виктора Орбана с российским Сбербанком

Словацкие СМИ нашли связь компаний Виктора Орбана с российским Сбербанком Будапешт намеренно саботирует отключение от SWIFT российского "Сбербанка", который имеет тесные отношения с компаниями венгерских олигархов, близких к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Внешняя политика
7 мая 2022 г. 16:03
Словацкие СМИ нашли связь компаний Виктора Орбана с российским Сбербанком

Будапешт намеренно саботирует отключение от SWIFT российского "Сбербанка", который имеет тесные отношения с компаниями венгерских олигархов, близких к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Как сообщает Report со ссылкой на словацкое издание InfoDnes.sk, в этом банке открыты счета венгерских компаний, которые реализуют совместные с российскими проекты.

Речь идет о фирмах, специализирующихся в торговле природным газом, производстве железнодорожных вагонов, транспортных услугах, логистике, атомной энергетике, строительстве. В числе упоминаемых имен олигархов - Иштван Гаранчи и Ласло Сийя, которые входят в близкий круг действующего премьер-министра.

Виктор Орбан также противодействует внесению в санкционные списки ЕС двух российских олигархов из окружения Путина: Кантора и Грефа. Он также против предлагаемых санкций в отношении патриарха Русской православной церкви Кирилла, объяснив это тем, что он в целом против санкций в отношении религиозных лидеров.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
6 мая 2022 г. 14:30
Чернобыль – освобожденный, но заминированный
ФотоЧернобыль – освобожденный, но заминированный
6 мая 2022 г. 13:05
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
6 мая 2022 г. 08:24
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
5 мая 2022 г. 23:52
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
5 мая 2022 г. 15:33
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Глава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
ФотоГлава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
2 мая 2022 г. 16:00
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
30 апреля 2022 г. 13:10
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
30 апреля 2022 г. 10:02
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
29 апреля 2022 г. 21:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi