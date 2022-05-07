Словацкие СМИ нашли связь компаний Виктора Орбана с российским Сбербанком

Будапешт намеренно саботирует отключение от SWIFT российского "Сбербанка", который имеет тесные отношения с компаниями венгерских олигархов, близких к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Будапешт намеренно саботирует отключение от SWIFT российского "Сбербанка", который имеет тесные отношения с компаниями венгерских олигархов, близких к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Как сообщает Report со ссылкой на словацкое издание InfoDnes.sk , в этом банке открыты счета венгерских компаний, которые реализуют совместные с российскими проекты.

Речь идет о фирмах, специализирующихся в торговле природным газом, производстве железнодорожных вагонов, транспортных услугах, логистике, атомной энергетике, строительстве. В числе упоминаемых имен олигархов - Иштван Гаранчи и Ласло Сийя, которые входят в близкий круг действующего премьер-министра.

Виктор Орбан также противодействует внесению в санкционные списки ЕС двух российских олигархов из окружения Путина: Кантора и Грефа. Он также против предлагаемых санкций в отношении патриарха Русской православной церкви Кирилла, объяснив это тем, что он в целом против санкций в отношении религиозных лидеров.