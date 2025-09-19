Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Сиявуш Новрузов: Азербайджан в шаге от подписания мирного договора с Арменией

    Внешняя политика
    • 19 сентября, 2025
    • 11:33
    Сиявуш Новрузов: Азербайджан в шаге от подписания мирного договора с Арменией

    Сегодня Азербайджан находится всего в одном шаге от заключения мирного договора с Ереваном, однако этому препятствует лишь одна проблема - конституция Армении.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Сиявуш Новрузов на конференции в парламенте, посвященной Дню государственного суверенитета. Мероприятие проходит в рамках "Года Конституции и Суверенитета".

    По словам депутата, Армения в свое время сделала реакционный шаг, закрепив в своей конституции территориальные претензии [к Азербайджану], что сегодня является главным препятствием на пути к миру.

    "Отмена этого положения - основное условие достижения мира", - подчеркнул Новрузов.

    Siyavuş Novruzov: Azərbaycan Ermənistanla sülh müqaviləsinin bir addımlığındadır
    Siavush Novruzov: Azerbaijan is one step away from signing peace treaty with Armenia

