Сиявуш Новрузов: Азербайджан в шаге от подписания мирного договора с Арменией

Сегодня Азербайджан находится всего в одном шаге от заключения мирного договора с Ереваном, однако этому препятствует лишь одна проблема - конституция Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Сиявуш Новрузов на конференции в парламенте, посвященной Дню государственного суверенитета. Мероприятие проходит в рамках "Года Конституции и Суверенитета".

По словам депутата, Армения в свое время сделала реакционный шаг, закрепив в своей конституции территориальные претензии [к Азербайджану], что сегодня является главным препятствием на пути к миру.

"Отмена этого положения - основное условие достижения мира", - подчеркнул Новрузов.