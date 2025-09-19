İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    • 19 sentyabr, 2025
    • 11:20
    Siyavuş Novruzov: Azərbaycan Ermənistanla sülh müqaviləsinin bir addımlığındadır
    Siyavuş Novruzov

    Hazırda Azərbaycan Ermənistanla sülh müqaviləsinin bir addımlığındadır, amma buna mane olan tək bir problem var - Ermənistan konstitusiyası.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov "Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində parlamentdə keçirilən Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı konfransda çıxışı zamanı deyib.

    O qeyd edib ki, vaxtilə Ermənistan mürtəce addım atıb, öz konstitusiyasına ərazi iddiası ilə bağlı müddəa salıb və bu, indi sülhə imkan vermir.

    "Həmin müddəanın ləğv edilməsi sülhün əsas şərtidir", - S.Novruzov vurğulayıb.

