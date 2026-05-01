    Сингх: Молодежь активно участвует в формировании постколониальных реалий

    Молодое поколение привносит свежий взгляд на вопросы самоопределения, справедливости и деколонизации в разных частях мира.

    Как сообщает Report, об этом заявил участник форума "Усиление роли молодежи в постколониальный период" Чахал Акашдип Сингх.

    По его словам, множество современных государств сформировались в результате колониальных процессов, происходивших по всему миру.

    "Я хочу выразить благодарность Бакинской инициативной группе и Аббасу Аббасову за организацию сегодняшнего мероприятия. Значимость данного форума заключается в одном фундаментальном моменте: молодежь - это не только будущие лидеры, но и активные участники процесса осмысления и преобразования постколониальной действительности. Молодые люди уже сейчас предлагают новые подходы к самоопределению, справедливости и деколонизации в самых разных регионах", - заявил он.

    Бакинская инициативная группа (БИГ) Молодежь Чахал Акашдип Сингх Борьба с неоколониализмом
    Sinqh: Gənclər postkolonial reallıqların formalaşmasında fəal iştirak edir
    Singh: Youth actively participate in shaping postcolonial realities

