Сингх: Молодежь активно участвует в формировании постколониальных реалий

Молодое поколение привносит свежий взгляд на вопросы самоопределения, справедливости и деколонизации в разных частях мира.

Как сообщает Report, об этом заявил участник форума "Усиление роли молодежи в постколониальный период" Чахал Акашдип Сингх.

По его словам, множество современных государств сформировались в результате колониальных процессов, происходивших по всему миру.

"Я хочу выразить благодарность Бакинской инициативной группе и Аббасу Аббасову за организацию сегодняшнего мероприятия. Значимость данного форума заключается в одном фундаментальном моменте: молодежь - это не только будущие лидеры, но и активные участники процесса осмысления и преобразования постколониальной действительности. Молодые люди уже сейчас предлагают новые подходы к самоопределению, справедливости и деколонизации в самых разных регионах", - заявил он.