    Sinqh: Gənclər postkolonial reallıqların formalaşmasında fəal iştirak edir

    Gənc nəsil dünyanın müxtəlif bölgələrində öz müqəddəratını təyinetmə, ədalət və dekolonizasiya məsələlərinə yeni baxış gətirir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Postkolonial dövrdə gənclərin rolunun gücləndirilməsi" mövzusunda forumun iştirakçısı Çahal Akaşdip Sinqh bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bir çox müasir dövlətlər bütün dünyada baş verən müstəmləkəçilik prosesləri nəticəsində formalaşıb.

    "Mən bugünkü tədbirin təşkilinə görə Bakı Təşəbbüs Qrupuna və Abbas Abbasova minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu forumun əhəmiyyəti bir əsas məqamdan ibarətdir: gənclər təkcə gələcəyin liderləri deyil, həm də postkolonial gerçəkliyin dərk edilməsi və dəyişdirilməsi prosesinin fəal iştirakçılarıdır. Gənclər artıq ən müxtəlif regionlarda öz müqəddəratını təyinetmə, ədalət və dekolonizasiya ilə bağlı yeni yanaşmalar təklif edirlər", - o bəyan edib.

    Bakı Təşəbbüs Qrupu
    Сингх: Молодежь активно участвует в формировании постколониальных реалий
    Singh: Youth actively participate in shaping postcolonial realities

    Son xəbərlər

    01:18

    Makron III Çarlzın fransız dili ilə bağlı zarafatına cavab verib

    Digər ölkələr
    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti